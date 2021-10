Sopranistin Gruberova stirbt im Alter von 74 Jahren

Nachrichtenarchiv - 18.10.2021 20:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Zürich: Die Opernsängerin Edita Gruberova ist tot. Die Sopranistin starb im Alter von 74 Jahren in Zürich. Die Slowakin hatte ihre Karriere erst vor zwei Jahren beendet. Ihr Debüt feierte sie im Alter von 21 Jahren in Bratislawa, zwei Jahre später war sie an der Wiener Staatsoper in Mozarts "Zauberflöte" als Königin der Nacht zu hören. 1974 sang sie diese Rolle erstmals an der Bayerischen Staatsoper. Weil sie auch mit sehr hohen Tönen keine Probleme hatte, wurde sie oft als "Königin der Koloratur" bezeichnet.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 18.10.2021 20:00 Uhr