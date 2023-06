Sonnig, im Süden später auch Wolken, Höchstwerte 20 bis 26 Grad

Kurzmeldung ein/ausklappen Union kritisiert Regierungspläne für EU-Asylverhandlungen

Berlin: Vor EU-Verhandlungen über eine Asylreform hat der parlamentarische Geschäftsführer der Unions-Bundestagsfraktion, Frei, die Haltung der Bundesregierung in der Frage kritisiert. Die Ampel will, dass Minderjährige und ihre Familien von den strengeren Asylverfahren in der EU ausgenommen werden. Damit versuche die Regierung, den Ursprungsvorschlag der EU-Kommission an verschiedenen Stellen aufzuweichen, so Frei im "Berliner Tagesspiegel". Die Grünen-Fraktionsvorsitzende Haßelmann sagte den Zeitungen der Funke-Mediengruppe, dass in den -Zitat- "extrem schwierigen Verhandlungen in Brüssel" noch nichts entschieden sei. Viele EU-Staaten forderten eine noch restriktivere Asypolitik. Da wolle man gegenhalten, so Haßelmann. Die EU-Innenminister beraten am Donnerstag über eine Reform des europäischen Asylsystems.

