Sonnenfinsternis schlägt Nordamerika in ihren Bann

Dallas: In ganz Nordamerika sind Millionen Menschen Zeugen einer totalen Sonnenfinsternis geworden. Dabei verdeckt der Mond die Sonne für ein paar Minuten. Zuerst ließ das Naturschauspiel die Strände von Mazatlán an der mexikanischen Pazifikküste in Dunkelheit versinken. Dann zog es nach Eagle Pass in Texas weiter, einer der ersten Stationen in den USA. Die Sonnenfinsternis überquerte 14 weitere amerikanische Bundesstaaten und erreichte schließlich Neufundland in Kanada. Vielerorts warteten die Menschen in Nationalparks, auf Dächern, in Stadien und anderswo darauf. Wer nicht innerhalb des etwa 185 Kilometer breiten und mehr als 6500 Kilometer langen Streifens war, in dem der Mond die Sonne ganz verdunkelte, erlebte in Nordamerika oft noch eine teilweise Finsternis. Hier verwandelte der Mond die Sonne in eine feurige Sichel.

Sendung: BR24 Nachrichten, 08.04.2024 23:15 Uhr