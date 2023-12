Sonne und Wolken, später von Westen Regen; Höchstwerte 6 bis 10 Grad.

Das Wetter in Bayern: Am Vormittag ist es im Süden und Osten noch freundlich. Später zunehmend bewölkt und von Westen her Regen. Höchstwerte zwischen 6 und 10 Grad. In der Silvesternacht gibt es in Süd- und Ostbayern erst noch Regen. Sonst bleibt es trocken. Tiefstwerte um 3 Grad. Morgen im Süden immer wieder Sonne, im übrigen Bayern wechselnd bewölkt und vereinzelt Schauer. Höchstwerte: 4 bis 10 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 31.12.2023 08:00 Uhr