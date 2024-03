Sonne und Wolken, Höchstwerte 12 bis 18 Grad

Das Wetter in Bayern: Am Nachmittag ein Mix aus Sonne und Wolken. Im Norden Frankens kann es vereinzelt regnen. Höchstwerte 12 bis 18 Grad. In der Nacht vielerorts klar oder locker bewölkt, Tiefstwerte 8 bis 2 Grad. Morgen gebietsweise Regen, später am Tage teils kräftige Schauer, örtlich Gewitter möglich; ab und zu sonnig. Am Sonntag bewölkt und zeitweise Regen, im Bergland Schnee. Höchstwerte 8 bis 14 Grad, am Sonntag 3 bis 9 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 22.03.2024 16:00 Uhr