Sondierungspartner verschonen sich beim Politischen Aschermittwoch

Passau: Union und SPD haben sich beim Politischen Aschermittwoch überwiegend gegenseitig verschont. CSU-Chef Söder klammerte den möglichen künftigen Regierungspartner in seiner Rede in Passau weitgehend von Kritik und Spott aus. Im Gegenteil: Er verteidigte das gemeinsam geplante Finanzpaket. Gesundheitsminister Lauterbach von der SPD sagte in Vilshofen, es sei nicht der Moment, alte Rechnungen zu begleichen. Man müsse konstruktiv nach vorn blicken. Auf der Aschermittwochsveranstaltung der Grünen verlangte dagegen der Parteivorsitzende Banaszak eine Entschuldigung vom CDU-Vorsitzenden Merz. Der habe jahrelang die Grünen kritisiert und setze mit der Lockerung der Schuldenbremse nun die Politik von Wirtschaftsminister Habeck fort.

Sendung: BR24 Nachrichten, 05.03.2025 16:15 Uhr