Sondierungsgespräche sind auf der Zielgeraden

Nachrichtenarchiv - 15.10.2021 06:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Im Ringen um die Bildung einer neuen Bundesregierung könnte heute der Tag der Vorentscheidung werden. Die Unterhändler von SPD, Grünen und FDP treffen sich am Vormittag in Berlin erst zu Vorgesprächen und dann zu einer womöglich letzten Sondierungsrunde, um Bilanz der bisherigen Verhandlungen zu ziehen. Im Erfolgsfall würden sie ihren Parteien dann die Aufnahme formeller Koalitionsverhandlungen empfehlen - also Gespräche mit dem klaren Ziel einer gemeinsamen Regierung. Damit wäre die letzte Hürde allerdings noch nicht genommen. Bei den Grünen müsste ein kleiner Parteitag entscheiden, ob Koalitionsgespräche aufgenommen werden - der könnte kurzfristig für das Wochenende einberufen werden. Bei der FDP wären Parteigremien und die Fraktion am Zug.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 15.10.2021 06:00 Uhr