Sondierungsgespräche in Berlin laufen weiter

Nachrichtenarchiv - 03.10.2021 20:30 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: SPD, Grüne, Union und FDP haben sich heute zu verschiedenen bilateralen Sondierungsgesprächen getroffen. Am Abend setzten sich SPD und Grüne sowie FDP und Union zusammen. Am Nachmittag schon hatten SPD und FDP miteinander gesprochen. Konkretes wurde im Anschluss zwar nicht verkündet, die Generalsekretäre Klingbeil und Wissing nannten die Gespräche aber konstruktiv. Über den Inhalte wolle man aber derzeit noch nicht öffentlich reden. SPD-Generalsekretär Klingbeil nannte als wichtige Punkte Klimaschutz, Digitalisierung, Staatsmodernisierung und die Rolle Deutschlands in Europa und der Welt. Wissing von der FDP wies auf die programmatischen Unterschiede hin, betonte aber, seine Partei wolle nach wie vor eine Reformregierung bilden.

Quelle: BR24 Nachrichten, 03.10.2021 20:30 Uhr