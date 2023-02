Sondierungsgespräche in Berlin haben begonnen

Nachrichtenarchiv - 17.02.2023 11:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Fünf Tage nach der Wahl zum Berliner Abgeordnetenhaus beginnt die CDU als Wahlsieger mit den Gesprächen zur Regierungsbildung. Am Vormittag hat sie dazu zunächst die SPD eingeladen, am Nachmittag soll es ein Sondierungstreffen mit den Grünen geben. CDU-Spitzenkandidat Wegner strebt ein Zweierbündnis an. SPD und Grüne wollen aber auch eigene Gespräche mit der Linken führen. Ein Termin dafür steht noch nicht fest. Bei der Wiederholungswahl am vergangenen Sonntag ist die CDU in Berlin klar stärkste Kraft geworden, die SPD mit der bisher regierenden Bürgermeisterin Giffey kam mit einem sehr knappen Stimmenanteil vor den Grünen auf Platz zwei. Rechnerisch wäre ein schwarz-rotes sowie ein schwarz-grünes Bündnis möglich, es könnte aber auch die bisherige rot-grün-rote Regierung weitermachen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 17.02.2023 11:00 Uhr