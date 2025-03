Sondierungen zu Migration: Klingbeil lehnt Grenzschließungen ab

Berlin: Bei den Sondierungsgesprächen zwischen Union und SPD geht es heute um das Thema Migration. SPD-Chef Klingbeil hat vorab klargemacht, dass er Grenzschließungen ablehnt. In der ARD-Sendung Maischberger sagte Klingbeil, dies wäre seiner Ansicht nach europäisch gesehen unvernünftig. CDU-Chef Merz hatte im Wahlkampf angekündigt, er werde als Bundeskanzler das Innenministerium anweisen, alle Versuche der illegalen Migration zurückzuweisen. Und CSU-Chef Söder hatte gestern in seiner Aschermittwochsrede nachgelegt und betont, ohne eine grundlegende Wende in der Asylpolitik werde die CSU keiner Koalition mit den Sozialdemokraten zustimmen. Wörtlich sagte Söder: "Die Migration ist die rote Linie." Den Sozialdemokraten riet er, sich die Stimmenverluste an die AfD in Erinnerung zu rufen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 06.03.2025 10:00 Uhr