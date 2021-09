Sondierungen starten am Wochenende

Nachrichtenarchiv - 30.09.2021 19:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Am Wochenende beginnen die ersten Sondierungsgespräche für eine neue Bundesregierung. Am Sonntagabend soll ein Treffen zwischen Union und FDP stattfinden. Am Dienstag sollen nach Angaben von CDU und CSU Gespräche mit den Grünen folgen. CDU-Generalsekretär Ziemiak sagte, es mache Sinn über ein Zukunftsbündnis zu sprechen, bei dem die Nachhaltigkeit im Vordergrund stehe. Die Sozialdemokraten wollen am Sonntag getrennt mit FDP und Grünen verhandeln. Ziel ist ein Ampelbündnis. Vor den Gesprächen am Wochenende wollen Grüne und FDP ihre so genannten „Vorsondierungen“ fortsetzen. Nach einem ersten Treffen vorgestern sind jetzt für Freitag Gespräche in größerer Runde geplant.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 30.09.2021 19:00 Uhr