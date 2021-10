Sondierung zwischen Union und Grünen beginnt am Vormittag

Nachrichtenarchiv - 05.10.2021 06:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Am Vormittag gehen die Sondierungs-Gespräche zur Bildung einer neuen Regierungskoalition weiter. Die Union trifft sich am Vormittag mit den Grünen, nachdem sie bereits am Sonntag die Möglichkeiten einer Jamaika-Koalition mit der FDP ausgelotet hat. Diese hat der Union nach der ersten gemeinsamen Sondierung Indiskretion vorgeworfen. Der stellvertretende FDP-Vorsitzende Vogel twitterte, nur aus einem von insgesamt drei Sondierungsgesprächen am Wochenende seien angebliche Gesprächsinhalte an die Medien durchgestochen worden. Wörtlich schrieb Vogel: "Das fällt auf, liebe Union - und es nervt!". Der niedersächsische CDU-Chef Althusmann rechnet nach dem Wahldebakel seiner Partei nicht mit einer Regierungsbeteiligung der Union. Er forderte die CDU auf, noch in diesem Jahr eine politische Erneuerung auf den Weg zu bringen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 05.10.2021 06:00 Uhr