Sondervermögen der Bundeswehr ist zu 80 Prozent verplant

Berlin: Kanzler Scholz hat der Ukraine die weitere Unterstützung Deutschlands zugesichert. In seiner Regierungserklärung im Bundestag sagte er, dringendstes Problem seien schnelle Munitions- und Waffenlieferungen, dafür werde er sich einsetzen. Deutliche Worte richtete Scholz an Russland: Einen Frieden unter dem Diktat von Präsident Putin werde man niemals zulassen. CDU-Chef Merz warf der Regierung schwere Versäumnisse vor. Er sagte, Deutschland brauche dringend höhere Verteidigungsausgaben. Dazu aber habe der Kanzler in seiner Rede nichts gesagt. Der Bundesverteidigungsminister gab am späten Nachmittag vor der Sitzung des Haushaltsausschusses eine Pressekonferenz. Pistorius sagte, das 100-Milliarden-Euro-Sondervermögen für die Bundeswehr sei bereits zu 80 Prozent verplant und Deutschland erfülle in diesem Jahr zum ersten Mal seit langem wieder die NATO-Vorgaben.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 20.03.2024 22:00 Uhr