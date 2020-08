Sondergruppe der Länder berät über Bußgelder für Maskenverweigerer

Nachrichtenarchiv - 20.08.2020 19:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Die Bundesländer wollen ein einheitliches Vorgehen gegen Maskenverweigerer in Bussen und Bahnen festlegen. Dazu ist eine Arbeitsgruppe eingesetzt worden. Bislang gelten in den Ländern unterschiedliche Regelungen. Wer zum Beispiel in Baden-Württemberg ohne Maske in öffentlichen Verkehrsmitteln erwischt wird, muss mindestens 100 Euro zahlen, in Bayern sind es 150 Euro. In anderen Bundesländern wie Brandenburg oder dem Saarland wird kein Bußgeld erhoben. Bundesverkehrsminister Scheuer hatte die Länder aufgefordert, eine einheitliche Regelung zu finden. .

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 20.08.2020 19:00 Uhr