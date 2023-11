Sondergipfel in Riad fordert internationale Friedenskonferenz für Gaza

Riad: Mit Blick auf die Lage im Gazastreifen haben die Teilnehmer des Sondergipfels muslimischer Staaten in Saudi-Arabien eine internationale Friedenskonferenz gefordert. In der Abschlusserklärung heißt es, ein gerechter, dauerhafter und umfassender Frieden sei der einzige Weg, um Stabilität und Sicherheit für die gesamte Region zu gewährleisten. Zugleich forderten die muslimischen Länder Ermittlungen gegen Israel wegen angeblicher Kriegsverbrechen. In der Erklärung wurde auch betont, alle Gefangenen, Inhaftierten und Zivilisten sollten freigelassen werden. Allerdings wurde nicht konkretisiert, welche Personen genau gemeint sind.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 11.11.2023 21:00 Uhr