Sonderflug mit Erntehelfern in Nürnberg gelandet

Nürnberg: Auf dem Albrecht-Dürer-Flughafen ist nach BR-Informationen ein Sonderflug mit Erntehelfern aus Bukarest gelandet. Eine weitere Maschine aus Iasi wird am Abend erwartet. Zuvor hatte der Krisenstab in Rumänien Flüge von Erntehelfern aus der Stadt Cluj nach Deutschland gestoppt. Zur Begründung hieß es, am Flughafen seien jegliche Regeln zum Schutz gegen Ansteckung missachtet worden. Fotos und Videos in den sozialen Netzwerken zeigten, dass die rund 1800 Menschen stundenlang eng beieinander in dichten Warteschlangen ausharren mussten. Mittlerweile durften die Chartermaschinen nach Informationen unseres Korrespondenten aber abheben. Der Präfekt des betroffenen Landkreises teilte mit, die notwendigen Sicherheitsabstände seien nun hergestellt worden.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 10.04.2020 18:00 Uhr