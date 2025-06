Sonderflug bringt gestrandete Deutsche aus Israel zurück

Frankfurt am Main: Ein Sonderflug hat Deutsche, die in Israel festsaßen, aus dem Nahen Osten zurück gebracht. Die Maschine startete in Amman in Jordanien und landete am Abend in Frankfurt. An Bord waren nach Angaben des Auswärtigen Amtes 171 Menschen. Sie waren selbständig nach Jordanien gereist. Es ist keine staatliche Rückholaktion, für den Flug müssen die Passagiere bezahlen. Im Laufe des Tages soll eine weitere Sondermaschine in Jordaniens Hauptstadt Amman abheben. Der Luftraum Israels ist seit Beginn der Krieges gegen den Iran weitgehend gesperrt.

