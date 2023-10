Sonderflüge für Deutsche aus Israel starten

Berlin: Im Auftrag des Auswärtigen Amts startet die Lufthansa mit Sonderflügen für Deutsche, die Israel verlassen wollen. Heute und morgen bietet die Airline jeweils vier Flüge aus Tel Aviv an, von denen zwei nach München und zwei nach Frankfurt gehen sollen. Mitfliegen können deutsche Staatsbürger und deren Familienangehörige, die sich zuvor auf der Elefand-Vorsorgeliste für Kriseninformationen eingetragen haben. Das sind nach Angaben des Auswärtigen Amtes bislang rund 5000 Menschen. Es gebe aber auch weiterhin die Möglichkeit, kommerzielle Flüge zu nutzen, hieß es. Mehrere Gesellschaften, darunter vor allem die israelische Fluglinie El Al, fliegen Ziele in Europa an.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 12.10.2023 06:00 Uhr