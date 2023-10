Sonderflüge für Deutsche aus Israel starten

Tel Aviv: Die Lufthansa soll heute ihre Sonderflüge von Israel nach Deutschland starten. Das Auswärtige Amt hat die Flüge beauftragt, um Deutsche aus dem Land zu holen, die nach dem Angriff der islamistischen Hamas Israel verlassen wollen. Heute und morgen sollen jeweils zwei Flüge von Tel Aviv nach Frankfurt starten und zwei weitere nach München. So will die Lufthansa insgesamt rund 2.100 Menschen ausfliegen. Laut Auswärtigem Amt stehen derzeit 5.000 Menschen auf der Krisenliste der Deutschen Botschaft in Tel Aviv. Es sei aber unklar, ob alle sich ausfliegen lassen wollen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 12.10.2023 04:00 Uhr