Kurzmeldung ein/ausklappen Sonderermittler will Trump zügig vor Gericht bringen

Washington Nach der Anklage gegen Donald Trump in der Dokumentenaffäre strebt Sonderermittler Smith einen zügigen Prozess gegen den früheren US-Präsidenten an. Smith wies Vorwürfe politisch motivierter Ermittlungen zurück und rief die Öffentlichkeit dazu auf, die Anklageschrift in voller Länge zu lesen, um den Umfang und die Schwere der Straftaten zu verstehen. Trump war zuvor in 37 Punkten angeklagt worden. In erster Linie geht es dabei um die illegale Aufbewahrung von geheimen Dokumenten in seinem Anwesen in Florida - einige auch über Atomwaffen und Angriffspläne. Später soll er sie Gästen gezeigt haben. Die Vorwürfe aus der Anklageschrift sind brisant und könnten den Präsidentschaftsbewerber ins Gefängnis bringen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 10.06.2023 11:15 Uhr