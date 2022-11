Sonderermittler soll Untersuchung gegen EX-US-Präsident Trump leiten

Kurzmeldung ein/ausklappen Selenskyj lehnt kurzen Waffenstillstand mit Russland ab

Kiew: Der ukrainische Präsident Selenskyj lehnt einen kurzen Waffenstillstand mit Russland ab. In einer Rede auf dem Internationalen Sicherheitsforum in Halifax in Kanada sagte er, Russland würde so zu neuen Kräften kommen - und die Situation für die Ukraine würde sich verschlechtern. Ein echter und dauerhafter Frieden könne nur durch die vollständige Zerstörung der russischen Aggression entstehen, so Selenskyj. Davor hatte das Weiße Haus noch einmal klargestellt, die Ukraine nicht zu Verhandlungen mit Russland zu drängen. Die Kämpfe gehen laut Selenskyj vor allem im Osten der Ukraine weiter. In der Region Donezk seien etwa 100 russische Angriffe an einem Tag verzeichnet worden. Wegen der teilweise zerstörten Infrastruktur sind auch heute wieder landesweit Stromabschaltungen geplant.

