Sommerzeit ist zu Ende

Braunschweig: In dieser Nacht ist die Sommerzeit zu Ende gegangen. Um Punkt drei Uhr sind die Uhren wieder auf zwei Uhr zurückgestellt worden. Für die nächsten fünf Monate gilt jetzt wieder die Normalzeit, wo es morgens früher hell, dafür abends aber früher dunkel wird. Am 31. März wird dann erneut an der Uhr gedreht. Das Signal hierfür kommt von der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt in Braunschweig. Die Sommerzeit war 1980 eingeführt worden, um Energie zu sparen - was Kritiker aber immer wieder anzweifeln.

Sendung: BR24 Nachrichten, 29.10.2023 02:00 Uhr