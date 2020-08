Sommerwetter zieht viele an Bayerns Badeseen

Nachrichtenarchiv - 08.08.2020 22:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Das heiße Sommerwetter hat in Bayern zu einem Ansturm auf Schwimmbäder und Badeseen geführt: Im Monte Mare Strandbad am Tegernsee etwa waren alle verfügbaren Plätze pausenlos belegt, ähnlich sah es aus im Familienbad am Plärrer in Augsburg. In Mittelfranken zogen vor allem die Seen Ausflügler an: Am Brombachsee waren viele Parkplätze schnell überfüllt; ebenso am Rothsee und am Happurger See. - Etwas ruhiger ging es dagegen im Allgäu zu und im Oberpfälzer Seenland.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 08.08.2020 22:00 Uhr