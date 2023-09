Sommerstaus auf Autobahnen reichen fünfmal um den Äquator

München: Der Urlauberverkehr in den Sommerferien hat wieder das Vor-Corona-Niveau erreicht. Zu diesem Schluss kommt der ADAC in seiner Staubilanz. Demnach wurden zwischen Mitte Juni und Mitte September über 120.000 Staus gemeldet - 15 Prozent mehr als im Vorjahr. Außerdem waren die Staus länger und lösten sich langsamer auf. Am schlechtesten war die Lage am letzten Juli-Wochenende, als alle Bundesländer in den Ferien waren. Der stau-trächtigste Wochentag ist der Freitag, die am meisten staubelastete Strecke der Münchner Autobahnring A99. Insgesamt, so der ADAC, hätten die Staus auf deutschen Autobahnen in den Ferien fünfmal um den Äquator gereicht.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 18.09.2023 14:00 Uhr