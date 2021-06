Sommerausgabe der Berlinale ist eröffnet

Nachrichtenarchiv - 10.06.2021 02:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Am Abend ist die Sommerausgabe der Berlinale gestartet. Kulturstaatsministerin Grütters erinnerte zur Eröffnung der Filmfestspiele an den Wert des Kinos. Auf diesen Moment hätten alle sehnsüchtig gewartet, so die CDU-Politikerin. Wegen der Corona-Pandemie wurde die Berlinale in diesem Jahr geteilt. Im März konnten Fachleute Filme online sehen, nun folgt ein Festival fürs Publikum. Alle Vorführungen finden unter freiem Himmel an mehreren Orten Berlins statt.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 10.06.2021 02:00 Uhr