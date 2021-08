Sommer in Deutschland war deutlich nasser als üblich

Hurrikan "Ida" kappt Stromversorgung in New Orleans

New Orleans: In den USA hat Hurrikan "Ida" die gesamte Stromversorgung der Metropole lahmgelegt. Nach Angaben des Senders CNN sind im Bundesstaat Louisiana aktuell fast eine Million Haushalte ohne Strom, in Mississippi sind es fast 30.000. Auch einen Toten soll es bereits geben, dazu massive Überschwemmungen und Schäden. Insgesamt hat "Ida" etwas an Stärke verloren. Das nationale Hurrikanzentrum stufte den Sturm mehrere Stunden nach seinem Eintreffen auf Land von der zweithöchsten Kategorie vier auf Stufe zwei zurück. Das bedeutet aber immer noch Windgeschwindigkeiten von bis zu 175 Kilometern pro Stunde. US-Präsident Biden sprach von einem potenziell tödlichen Hurrikan. "Ida" weckt Erinnerungen an den Hurrikan "Katrina", der auf den Tag genau vor 16 Jahren New Orleans verwüstet hat und mehr als 1.800 Menschen in den Tod riss.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 30.08.2021 06:00 Uhr