Solingen hat der Opfer des Messerangriffs gedacht

Solingen: Eine Woche nach dem Messerangriff ist am Abend der Opfer des Attentates gedacht worden. Zum Tatzeitpunkt um 21:30 Uhr läuteten die Glocken der Stadt, mehrere Bürgerinnen und Bürger zündeten Kerzen an. Oberbürgermeister Kurzbach erklärte, gerade jetzt sei es wichtig zu zeigen, dass man zueinander stehe und miteinander fühle. Morgen besucht Bundespräsident Steinmeier die Stadt. Am Vormittag wird er im Theater- und Konzerthaus eine Rede halten und dann anschließend am Tatort einen Kranz niederlegen. Für heute sind mehrere Demonstrationen in Solingen angekündigt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 31.08.2024 07:00 Uhr