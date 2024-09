Solingen erinnert an die Opfer des Attentats

Solingen: Gut eine Woche nach dem tödlichen Messerangriff wird in der nordrhein-westfälischen Stadt an die Opfer erinnert. Zur Stunde findet im Theater der Stadt eine Trauerfeier statt. Zu den Gästen gehören Bundespräsident Steinmeier, Bundeskanzler Scholz und der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Wüst. Am Freitag vor einer Woche hatte ein 26-jähriger Syrer auf dem Solinger Stadtfest mit einem Messer drei Menschen getötet und acht Menschen verletzt. In der Debatte über Konsequenzen hat der Städte- und Gemeindebund das individuelle Asyl-Grundrecht verteidigt. Gleichzeitig forderte Hauptgeschäftsführer Berghegger in einem Interview, Kontrollen an allen deutschen Grenzen, um irreguläre Migration zurückzudrängen. Die Kommunen seien an ihren Belastungsgrenzen und darüber hinaus. Die Asylbewerberzahlen müssten drastisch sinken.

