Solidaritätskundgebungen nach Angriff auf SPD-Politiker

Dresden: Als Zeichen der Solidarität mit dem angegriffenen SPD-Politiker Ecke haben am Abend tausende Menschen demonstriert. In Dresden versammelten sich laut Polizei etwa 3.000 Teilnehmer, in Berlin waren es mindestens 2.000. Aufgerufen zu den Kundgebungen gegen rechtsextreme Gewalt hatten Parteien und zivilgesellschaftliche Organisationen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 06.05.2024 03:00 Uhr