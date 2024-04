Solidaritätskundgebung mit Israel in Berlin

Berlin: Genau sechs Monate nach dem Überfall der Terrororganisation Hamas auf Israel findet heute in der Hauptstadt eine Solidaritätskundgebung mit Israel statt. Aufgerufen dazu hat die Deutsch-Israelische Gesellschaft. Die Organisation will damit der Opfer des 7. Oktober gedenken und Solidarität mit den verschleppten Geiseln zeigen. Noch immer werden etwa 130 Menschen von der Hamas festgehalten. Auch in Israel sind für heute Kundgebungen geplant. Die Regierung Netanjahu geht seit Oktober massiv im Gazastreifen gegen die Hamas vor. Das Al Schifa Krankenhaus ist weitgehend zerstört. Die Weltgesundheitsorganisation hatte sich am Freitag das größte Krankenhaus im Gazastreifen ansehen können. Es sei komplett funktionsunfähig, erklärte die WHO. Israels Einsatz in dem Gebiet galt ranghohen Hamas-Mitgliedern, die sich dort verschanzt haben sollen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 07.04.2024 07:00 Uhr