Solidaritäts-Kundgebungen für "Letzte Generation"

Meldungsarchiv - 24.05.2023 20:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Augsburg: Aus Protest gegen die bundesweite Razzia bei Mitgliedern der sogenannten Letzten Generation haben sich am Abend Unterstützer zu Kundgebungen versammelt. In Augsburg haben sich nach Angaben der Polizei rund 50 Menschen auf dem Platz vor dem Staatstheater eingefunden. Die Polizei ordnete einen Großteil der Teilnehmer der Klima-Bewegung zu. Demnach waren aber auch Mitglieder der sogenannten der Antifa anwesend, von denen die Beamten einige im linksextremen Lager verorten. Für München hat eine Gruppe namens "Antikapitalistisches Klimatreffen" zu einer Kundgebung am Friedensengel aufgerufen. Am Morgen hatte im Auftrag der Generalstaatsanwaltschaft München und des Bayerischen Landeskriminalamtes in sieben Bundesländern in Wohnungen und Geschäftsräumen der Letzten Generation eine Durchsuchung stattgefunden. Der Tatvorwurf lautet Bildung und Unterstützung einer kriminellen Vereinigung.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 24.05.2023 20:00 Uhr