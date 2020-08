Soldaten in Mali setzen Präsidenten fest

Nachrichtenarchiv - 18.08.2020 22:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Bamako: Im westafrikanischen Mali haben revoltierende Soldaten Präsident Keita und führende Mitglieder seiner Regierung gefangen genommen. Zunächst war es unbestätigten Berichten zufolge in einem Militärstützpunkt nahe der Hauptstadt Bamako zum Aufstand genommen. Das Auswärtige Amt in Berlin berichtete am Abend in einer Sicherheitswarnung außerdem von Schusswechseln. Der Staatschef wurde daraufhin in seiner Residenz in Bamako festgesetzt. Wer den Aufstand anführt und wer Mali derzeit kontrolliert, ist im Augenblick unklar.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 18.08.2020 22:45 Uhr