Solarwirtschaft beklagt zu langsame Abnahme von Solaranlagen

11.10.2021 09:45 Uhr

Augsburg: Zahlreiche Solaranlagen in Deutschland können nicht genutzt werden, weil sie nicht zertifiziert sind. Das beklagt der Bundesverband Solarwirtschaft. Die Wartezeiten seien bis zu ein Jahr lang, so Verbandschef Körnig in der Augsburger Allgemeinen. Engpässe gebe es vor allem bei mittelgroßen Gewerbe-Anlagen zwischen 135 und 950 Kilowatt. Dass es zu wenig Zertifizierer gibt, liegt Körnig zufolge unter anderem daran, dass neuerdings auch Anlagen unter einem Megawatt abgenommen werden müssen. Auch der TÜV Süd, der Anlagen zertifiziert, berichtet von komplizierteren Zulassungen, die länger dauern.

Quelle: BR24 Nachrichten, 11.10.2021 09:45 Uhr