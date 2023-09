Solarstrom-Förderprogramm für E-Autos ist nach einem Tag ausgeschöpft

Berlin: Das neue Solarstrom-Förderprogramm für Elektroautos ist bereits nach einem Tag ausgeschöpft. Die staatliche KfW-Bank hat das Programm deswegen gestoppt, wie sie in der Nacht mitgeteilt hat. Nach Angaben der KfW sind bereits 33.000 Anträge bewilligt worden, trotz zwischenzeitlicher technischer Verzögerungen wegen des hohen Andrangs. Weitere Interessenten werden gebeten, keine Anträge mehr zu stellen. Sobald wieder Geld zur Verfügung steht, will die KfW darüber informieren. Der Bund hatte 300 Millionen Euro für das laufende Jahr bereitgestellt, für 2024 sollen noch einmal 200 Millionen Euro fließen. Vergeben wurden die Fördermittel nach Reihenfolge des Eingangs der Anträge. Einen Antrag stellen konnten Eigenheimbesitzer mit einem Elektroauto, die eine Ladestation in Kombination mit einer Photovoltaikanlage und einem Solarstromspeicher einbauen wollen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 27.09.2023 07:00 Uhr