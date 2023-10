Solarbranche in Deutschland braucht Fachkräfte

München: Auch der Solarbranche fehlt es an Fachkräften. Die Personalmanagerin von "BayWa r.e.", Bozic, sagte, der Mangel an Personal könne zum Hemmschuh für das erhoffte rasante Wachstum werden. Zu wenig Beschäftigte in den Erneuerbaren Energien führten dazu, dass nicht genug Projekte umgesetzt werden könnten, so die Expertin des Projektentwicklers für Solaranlagen mit Sitz in München und Niederlassungen in über 30 Ländern. Nach Berechnungen des europäischen Dachverbands Solar Power Europe gibt es in Deutschland den größten Fachkräftemangel. Gebraucht werden demnach vor allem Handwerker für die Montage sowie Planungs- und Elektroingenieure.

