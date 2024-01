Solar-Branche rechnet mit weiterem Wachstum

Berlin: In Deutschland sind im vergangenen Jahr so viele neue Solaranlagen zur Strom- und Wärmeerzeugung errichtet worden wie nie zuvor. Wie der Bundesverband Solarwirtschaft berichtet haben vor allem Balkonkraftwerke einen großen Anteil daran. So seien 2023 in Deutschland rund 270.000 Steckersolageräte installiert worden, das seien vier Mal so viele wie 2022. Insgesamt mehr als eine Million neue Solaranlagen wurden den Angaben nach installiert. Die meisten davon - und zwar etwa die Hälfte - stehen auf oder an Privathäusern. Ein weiteres Drittel der neuen Solaranlagen entstand auf Freiflächen, gefolgt von Gewerbedächern. Insgesamt wurden durch die 3,7 Millionen Solaranlagen rund 12 Prozent des deutschen Stromverbrauchs gedeckt. Die Branche rechnet auch für dieses Jahr mit einer anhaltend hohen Nachfrage.

