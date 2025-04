Solar-Anteil an weltweiter Stromerzeugung steigt

Bei der weltweiten Stromerzeugung hat die Solarenergie im vergangenen Jahr deutlich zugelegt. Einer Analyse der Denkfabrik Ember zufolge ist der Solar-Anteil 2024 auf 6,9 Prozent gestiegen, im Jahr zuvor waren es noch 5,6 Prozent gewesen. Wie das Forschungsinstitut in London mitteilte, ist die Stromgewinnung aus Sonnenlicht damit das 20. Jahr in Folge die am schnellsten wachsende Energiequelle gewesen. Besonders groß war der Solar-Zuwachs im vergangenen Jahr demnach in China. Den größten Anteil an der weltweiten Stromerzeugung hatte weiterhin der Energieträger Kohle mit über 34 Prozent.

Sendung: BR24 Nachrichten, 08.04.2025 03:00 Uhr