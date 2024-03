Sojus-Raumschiff dockt an ISS an

Moskau: Die russische Sojus-Raumkapsel hat an die Internationale Raumstation ISS angedockt. An Bord sind ein russischer Kosmonaut, eine Astronautin aus den USA und eine Raumfahrerin aus Belarus. Das Team war vor zwei Tagen in Kasachstan in Zentralasien gestartet - allerdings erst beim zweiten Versuch. Der ursprüngliche Abflug musste wegen technischer Probleme einige Sekunden vor der Zündung abgebrochen werden. Die internationale Zusammenarbeit in der Raumfahrt läuft trotz Russlands Krieg gegen die Ukraine weiter.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 25.03.2024 21:00 Uhr