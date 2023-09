Sojus-Kapsel mit zwei Russen und einer US-Amerikanerin erreicht die ISS

Baikonur: Trotz des Ukraine-Kriegs arbeiten die USA und Russland weiter in der Raumfahrt zusammen. Zwei russische Kosmonauten und eine Astronautin aus den USA sind gemeinsam zur Internationalen Raumstation ISS geflogen. Die Russen sollen ein Jahr im All bleiben, die US-Amerikanerin ein halbes Jahr. Sie waren mit einer Sojus-Kapsel vom Weltraumbahnhof Baikonur in Kasachstan gestartet.

Sendung: BR24 Nachrichten, 16.09.2023 04:00 Uhr