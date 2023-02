Softdrinks haben weiter zu hohen Zuckergehalt

Nachrichtenarchiv - 21.02.2023 13:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Softdrinks in Deutschland enthalten weiter zu viel Zucker. Eine Studie der Münchner Universitäten zeigt, dass der durchschnittliche Zuckergehalt in den Jahren 2015 bis 2021 lediglich um etwa zwei Prozent gesunken ist. Die damalige Ernährungsministerin Klöckner hatte vor fünf Jahren die Nationale Reduktionsstrategie für Fertiglebensmittel gestartet. Die Getränkeindustrie verpflichtete sich freiwillig, den Zuckergehalt von Softdrinks bis 2025 um 15 Prozent zu reduzieren. Die Deutsche Allianz Nichtübertragbare Krankheiten forderte die Regierung zum Handeln auf. Appelle an die Industrie reichten nicht aus.

Sendung: BR24 Nachrichten, 21.02.2023 13:15 Uhr