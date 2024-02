Sofortüberweisungen in Euro kosten ab 2025 nicht mehr extra

Brüssel: Banken dürfen für Sofortüberweisungen in Euro künftig keine Zusatzgebühren mehr verlangen. Die EU-Länder billigten eine entsprechende Verordnung. Echtzeitüberweisungen dürfen danach nicht mehr kosten als herkömmliche, die in der Regel kostenlos sind. Die neuen Regeln greifen ab Herbst 2025. In Deutschland und den 19 weiteren Euro-Ländern müssen Banken künftig standardmäßig Überweisungen anbieten, die weniger als zehn Sekunden dauern - und das rund um die Uhr und nicht nur während der Geschäftszeiten. Normalerweise gehen überwiesene Summen am nächsten Werktag auf dem Konto des Empfängers ein

Sendung: BR24 Nachrichten, 26.02.2024 18:15 Uhr