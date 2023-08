Söldnerführer Prigoschin kommt offenbar bei Flugzeugabsturz in Russland ums Leben

Moskau: Der russische Söldnerführer Prigoschin ist nach Angaben der russischen Luftfahrtbehörde beim Absturz eines Flugzeugs ums Leben gekommen. Auch der Kommandeur der Wagner-Söldner, Utkin, habe sich an Bord befunden. Bislang hatte die Behörde lediglich erklärt, dass Prigoschins Name auf der Passagierliste gestanden habe. Zuvor hatte der Telegram-Kanal des Söldnerführers gemeldet, Prigoschin sei "als Resultat der Aktionen von Landesverrätern" ums Leben gekommen. Das Flugzeug sei von der russischen Luftwaffe abgeschossen worden. Bei der Maschine handelte es sich um einen Privatjet der Wagner-Gruppe. An Bord sollen zehn Menschen gewesen sein. Der Jet war auf dem Weg von Moskau nach Sankt Petersburg und stürzte mehr als 200 Kilometer von der Hauptstadt entfernt ab. Gestern vor zwei Monaten hatte Prigoschin mit seiner Söldnerarmee gemeutert. Bei einem Vormarsch auf Moskau forderte er die Ablösung der Armeeführung.

Sendung: BR24 Nachrichten, 24.08.2023 01:00 Uhr