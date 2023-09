Söders Entscheidung löst partei-übergreifend Kritik aus

München: Der Antisemitismusbeauftragte in Bayern, Spaenle, sieht nach der Entscheidung von Ministerpräsident Söder nun Aiwanger in der Bringschuld. Der Freie-Wähler-Chef und Wirtschaftsminister habe dem Freistaat und der Bekämpfung des Antisemitismus Schaden zugefügt. Er sei deshalb nun aufgefordert, mit seinem Handeln den Schaden zu verringern. Ähnlich äußerte sich die Präsidentin der israelitischen Kultusgemeinde München und Oberbayern, Knobloch. Kritik an der Entscheidung Söders kam von der Opposition. SPD-Chef von Brunn sprach von einem traurigen Tag für das Ansehen Bayerns in Deutschland und der Welt. Grünen-Fraktionschefin Schulze sagte, Söder habe es versäumt, Haltung zu zeigen, Klarheit zu schaffen und Schaden vom Freistaat abzuwenden. FDP-Fraktionschef Hagen sieht die Staatsregierung durch den Umgang Aiwangers mit der Flugblatt-Affäre schwer beschädigt. Die Landtagswahl am 8. Oktober werde nun zu einer "Haltungswahl".

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 03.09.2023 16:00 Uhr