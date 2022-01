Söder zweifelt an Notwendigkeit von 2G-plus in der Gastronomie

Nachrichtenarchiv - 08.01.2022 03:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Bayerns Ministerpräsident Söder sieht die 2G-Plus-Regelung in der Gastronomie "skeptisch". Der CSU-Chef sagte, das Gesundheitsministerium werde prüfen, ob zusätzliche Tests in Restaurants, Cafés und Kneipen wirklich notwendig sind. Entschieden werde das am kommenden Dienstag. Bund und Länder hatten sich gestern darauf geeinigt, dass zweifach Geimpfte und Genesene für den Besuch einer Gaststätte auch einen tagesaktuellen Test vorweisen müssen. Geboosterte Menschen sind von der Test-Pflicht befreit. Sachsen-Anhalt will die Regelung nicht umsetzen.

Quelle: BR24 Nachrichten, 08.01.2022 03:00 Uhr