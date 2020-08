Söder zeigt sich zufrieden mit weitgehendem Verbot von Großveranstaltungen

Nachrichtenarchiv - 28.08.2020 03:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Bayerns Ministerpräsident Söder zeigt sich zufrieden, dass sich Bund und Länder auf ein weitgehendes Verbot von Großveranstaltungen bis Ende des Jahres geeinigt haben. Gleichzeitig machte Söder am Abend im BR-Fernsehen deutlich, dass er sich ein höheres Bußgeld für Verstöße gegen die Maskenpflicht hätte vorstellen können. Sie seien das einzig wirksame Instrument. Während die Bund-Länder-Einigung ein Mindestbußgeld von 50 Euro vorsieht - bis auf Sachsen-Anhalt -, gelten in Bayern weiterhin 250 Euro bei erstmaligem Verstoß. Ebenso will der Freistaat im Gegensatz zu anderen Ländern noch bis mindestens 1. Oktober an kostenlosen Corona-Tests für Reiserückkehrer aus Nicht-Risikogebieten festhalten.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 28.08.2020 03:00 Uhr