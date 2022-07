Söder wusste bereits 2020 von Problemen bei zweiter Stammstrecke

Tausende Franzosen müssen vor Waldbränden fliehen

Bordeaux: Hitze und Waldbrände machen den Menschen in West- und Südeuropa weiter zu schaffen. Südlich von Bordeaux mussten sich rund 8.000 Menschen vor einem Waldbrand in Sicherheit bringen. Dort sind bereits 15.000 Hektar Wald ein Raub der Flammen geworden. In der Region versuchen 1.700 Feuerwehrleute, die Brände einzudämmen. In der Region Grand Est im Osten Frankreichs treten morgen früh Einschränkungen im Autoverkehr in Kraft. Auf Autobahnen und größeren Straßen wird die erlaubte Höchstgeschwindigkeit um 20 Kilometer pro Stunde verringert. Damit reagiert die Region an der Grenze zu Deutschland auf die durch Sonne und Hitze versursachte Luftverschmutzung. Auch in Spanien hält die extreme Hitze an. Zehntausende Hektar Wald sind bereits vernichtet. Fast im ganzen Land gilt die höchste Waldbrand-Gefahrenstufe.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 18.07.2022 22:00 Uhr