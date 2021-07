Söder würdigt Sudetendeutsche als Vorbilder

Nachrichtenarchiv - 17.07.2021 23:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Der bayerische Ministerpräsident Söder hat die Sudetendeutschen als Vorbilder für Frieden und Freiheit in Europa gewürdigt. Beim Treffen der Landsmannschaft in München erklärte er, auf die neue Bundesregierung würden große Aufgaben in Europa warten. Es gelte, vieles zusammenzubringen, vor allem wenn es um Werte und Rechsstaatlichkeit gehe. Zuvor war der frühere tschechische Kulturminister Daniel Herman mit dem Europäischen Karlspreis der Sudetendeutschen ausgezeichnet worden. Herman gilt als Brückenbauer, der sich für die Aussöhnung zwischen Deutschen und Tschechen einsetzt.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 17.07.2021 23:00 Uhr