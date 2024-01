Söder würdigt Beckenbauer als zeitlose Ikone

München: In der Arena in Fröttmaning haben sich Freunde, Politiker und Fußball-Fans von dem verstorbenen Franz Beckenbauer verabschiedet. Bei der Gedenkfeier nannte Ministerpräsident Söder den Kaiser eine zeitlose Ikone und einen Fußball-Gott. Drei Generationen hätten ihn in Deutschland erlebt: als Spieler, Trainer und Organisator der WM 2006. Mit dem Sommermärchen habe sich Beckenbauer unsterblich gemacht. Auch der FC-Bayern-Ehrenpräsident Hoeneß erinnerte an die Weltmeisterschaft. Wie Söder betonte er, dass die Deutschen damals stolz auf ihr Land gewesen seien. Beide gingen auch auf den Vorwurf ein, Beckenbauer habe Stimmen gekauft, um die WM nach Deutschland zu holen. Hoeneß bezeichnete die Anschuldigung als unsägliche Medienkampagne. Söder sagte, das Licht von Beckenbauer strahle weit über das Ganze hinaus. Zuvor hatte schon Bundespräsident Steinmeier Beckenbauer als "großen Deutschen" und "Weltfußballer" gewürdigt. Zum Abschluss der Gedenkfeier sprach Kardinal Marx ein Gebet.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 19.01.2024 19:00 Uhr