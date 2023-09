Söder wird zum Wiesn-Auftakt doch politisch

München: Polizei und Sanitätsdienst haben sich zufrieden mit dem Start des Oktoberfests geäußert. Obwohl die Wiesn wegen des sonnigen Wetters am ersten Tag gut besucht war, kam es lediglich zu einzelnen Rangeleien und kleineren Gewaltdelikten. Die Sanitätsstation musste dreieinhalb Stunden nach dem Anstich des ersten Fasses am Mitag den ersten Betrunkenen behandeln. In den Vorjahren hatten die Ärzte und Sanitäter um diese Zeit bereits mit mehreren solcher Fälle zu tun. Bayerns Ministerpräsident Söder sagte, die Menschen bräuchten Lebensfreude, um Kraft zu tanken. Obwohl politische Äußerungen auf der Wiesn untersagt sind, machte sich Söder dafür stark, dass die während der Pandemie von 19 auf sieben Prozent abgesenkte Mehrwertsteuer auf Speisen in der Gastronomie beibehalten werden soll. Jeder normale Bürger solle sich die Wiesn leisten können, so der CSU-Chef.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 16.09.2023 21:00 Uhr