Söder wirbt im Landtag für seinen Corona-Kurs

Nachrichtenarchiv - 15.12.2020 09:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Bevor in Bayern morgen das öffentliche Leben heruntergefahren wird, stimmt heute der Landtag über diesen Schritt ab. Zunächst wird Ministerpräsident Söder in einer Regierungserklärung für seinen Kurs in der Corona-Krise werben. Er hofft, durch die Beteiligung des Parlaments mehr Rückendeckung zu bekommen. Nach einer Debatte findet die Abstimmung statt. Ab morgen gelten im Freistaat unter anderem verschärfte Ausgangsbeschränkungen. Ziel ist es, Kontakte zu reduzieren und so eine Ansteckung zu vermeiden. - Deutschlandweit bleiben die Corona-Zahlen auf hohem Niveau. Laut Robert-Koch-Institut wurden seit gestern gut 14.400 neue Infektionen gemeldet und damit etwa so viele wie vor einer Woche. Die Zahl der Todesfälle wird mit 500 angegeben, das ist der dritthöchste Wert seit Beginn der Pandemie.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 15.12.2020 09:00 Uhr